PressFocus Na zdjęciu: Konrad Laimer

Bayern Monachium miał podpisać umowę z Konradem Laimerem już zeszłego lata, ale ostatecznie mistrz Bundesligi nie dogadał się z Lipskiem w sprawie kwoty odstępnego. Austriak może trafić do Bawarii po tym sezonie.

Przenosiny Laimera do Bayernu to temat otwarty

Austriak jest łączony z Bawarczykami od kilku miesięcy

Latem wygasa jego kontrakt z Lipskiem

Nagelsmann wreszcie dostanie wymarzonego pomocnika?

Najnowsze informacje niemieckich ekspertów sugerują, że latem 2023 roku niemal na pewno wróci temat przeprowadzki Konrada Laimera do Bayernu Monachium. Środkowy pomocnik Lipska był przymierzany do drużyny „Die Roten” już podczas ostatniego okienka transferowego, co sam potwierdził w wywiadzie z „ServusTV”. – To prawda, że byłem bardzo bliski przenosin do Bayernu Monachium. Lipsk jednak nie pozwolił na moje odejście – zdradził 24-krotny reprezentant Austrii.

Umowa Konrada Laimera z „Bykami” obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku, więc po zakończeniu obecnej kampanii będzie on do wzięcia za darmo, o ile nie przedłuży kontraktu z dotychczasowym pracodawcą. Sam piłkarz na pewno będzie chciał zmienić barwy klubowe i podobno istnieje wstępne porozumienie pomiędzy zawodnikiem a Bayernem Monachium.

Wielkim zwolennikiem tego transferu jest Julian Nagelsmann, który bardzo dobrze zna Laimera, ponieważ miał okazję trenować go w Lipsku. Mierzący 180 cm piłkarz według 35-letniego szkoleniowca jest typem właśnie takiego pomocnika, jakiego szuka do środka pola bawarskiego zespołu.

Konrad Laimer w tym sezonie rozegrał 6 meczów. Austriak wyceniany jest przez „Transfermarkt” na mniej więcej 28 milionów euro.