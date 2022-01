PressFocus Na zdjęciu: Wout Weghorst

Wout Weghorst spróbuje swoich sił na boiskach Premier League. W ostatnim dniu styczniowego okna transferowego holenderski napastnik został nowym zawodnikiem Burnley.

Zajmujące ostatnie miejsce w tabeli Premier League Burnley wzmocnił ofensywę przed drugą połowę sezonu

Drużynie Seana Dyche’a w walce o utrzymanie ma pomóc napastnik reprezentacji Holandii

Kontrakt z klubem podpisał Wout Weghorst

Weghorst na ratunek Burnley

W poniedziałkowe południe Burnley oficjalnie potwierdziło sfinalizowanie transferu 29-letniego Wouta Weghorsta, który do tej pory występował w barwach niemieckiego Wolfsburga.

Holender w niedzielę pomyślnie przeszedł badania medyczne, a w poniedziałek złożył podpis pod 3,5-letnim kontraktem z angielskim klubem. Burnley wcześniej doszło do porozumienia z Wolfsburgiem w sprawie warunków transferu, którego kwota ma opiewać na 12 milionów funtów. Może ona wzrosnąć o dodatkowe 1,5 miliona funtów, jeżeli Burnley zdoła otrzymać się w Premier League.

– Wout jest zawodnikiem, którego mocno obserwowaliśmy od jakiegoś czasu i czujemy, że może być wzmocnieniem naszego zespołu. Jego pozyskanie jest kolejnym dowodem na rozwój klubu i drużyny – powiedział menedżer zespołu Sean Dyche.

Reprezentant Holandii w niemieckim Wolfsburgu występował od lipca 2018 roku, kiedy dołączył do niego z AZ Alkmaar. Na boiskach niemieckiej Bundesligi rozegrał do tej pory 118 spotkań, zdobywając 59 bramek i dokładając do tego 20 asyst.

