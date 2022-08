Pressfocus Na zdjęciu: Matheus Nunes

Portugalska kolonia w Wolverhampton będzie jeszcze większa. Z tego kraju pochodzi piłkarz, który będzie kosztował najwięcej w historii angielskiego zespołu.

Matheus Nunes niemal na pewno zagra w Premier League

Portugalczyk ma kosztować kilkadziesiąt milionów euro

Po piłkarz ma sięgnąć Wolverhampton

Trzeci transfer w Wolverhampton

Wolverhampton ma za sobą dwa mecze w nowym sezonie Premier League. Kibice tego klubu nie są po nich zadowoleni, ponieważ Wilki miały dwóch przeciwników w swoim zasięgu, a zdobyły tylko jeden na sześć punktów. Niepocieszony tym faktem był trener Bruno Lage, który tego lata dostał dwóch nowych piłkarzy. Na Molineux Stadium trafili środkowy obrońca Nathan Collins i skrzydłowy/napastnik Gonzalo Guedes. Niedługo drużynę wzmocni środkowy pomocnik ze Sportingu, czyli Matheus Nunes.

23-latek to rzecz jasna Portugalczyk. Tych bowiem w Wolverhampton jest aktualnie bardzo dużo (prawie dziesięciu). Nunes powinien zatem odnaleźć się dobrze w szatni. Pozyskanie tego zawodnika jest już niemal przesądzone, ponieważ Wilki zbliżają się do osiągnięcia porozumienia ze Sportingiem w sprawie kwoty odstępnego. Ta ma wynieść 45milionów euro plus 5 w bonusach. Byłby to transferowy rekord Wolverhampton, które dotychczas najwięcej zapłaciło za Fabio Silvę (40 milionów euro).

Nie ustalono jeszcze warunków kontraktu Nunesa, ale klub z Premier League ma nadzieję na finalizację transakcji jeszcze w tym tygodniu. 23-letni pomocnik w Sportingu zagrał dotychczas 101 razy (osiem goli i dziewięć asyst). Portugalczyk ma za sobą także osiem meczów w swojej kadrze narodowej.

