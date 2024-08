Cesc Fabregas jest przekonany, że Como pozyska jeszcze trzech wartościowych zawodników. Jak podaje Fabrizio Romano do Włoch trafić ma Sergi Roberto, Nico Paz i Maximo Perrone.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Sergio Roberto, Nico Paz i Maximo Perrone trafią do Como

Como po awansie na najwyższy poziom rozgrywkowy we Włoszech postawiło na prawdziwą rewolucję kadrową. Do beniaminka Serie A trafiło aż 15 nowych zawodników, a wszystko wskazuje, że to wciąż nie koniec transferów. Wśród najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy, którzy będą grać pod skrzydłami Cesca Fabregasa wymienia się m.in. Raphaela Varane’a, Pepe Reinę czy Andreę Belottiego.

Fabrizio Romano, który świetnie orientuje się w realiach transferowych, uważa, że w najbliższym czasie do klubu przebędzie trzech następnych zawodników. Z jego informacji wynika, że Cesc Fabregas wierzy w finalizację transakcji z udziałem takich piłkarzy jak Sergi Roberto, Nico Paz i Maximo Perrone. Ten pierwszy pozostaje aktualnie bez pracy, gdyż FC Barcelona nie przedłużyła z nim kontraktu.

W przypadku pozostałej dwójki, czyli Nico Paza i Maximo Perrone zarząd Como musi dojść do porozumienia z obecnymi klubami zawodników. Pierwszy z nich występuje jeszcze w Realu Madryt, zaś drugi zbiera doświadczenie w Manchesterze City.

Como 1907 ma za sobą debiut w Serie A, bowiem w poniedziałek w ramach 1. kolejki rywalizowali na wyjeździe z Juventusem. Podopieczni Cesca Fabregasa przegrali (0:3) po trafieniach Mbanguli, Weah i Cambiaso. W następnym meczu również na wyjeździe zmierzą się w poniedziałek (26 sierpni) z Cagliari.