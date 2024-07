Włoski klub proponuje układ FC Barcelonie. Chodzi o Vitora Roque

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Lazio robi wszystko, by pozyskać Vitora Roque

Vitor Roque wydaje się być na wylocie z FC Barcelona, zaledwie siedem miesięcy po przybyciu do klubu z Athletico Paranaense. 19-letni brazylijski napastnik nie otrzymał wielu szans na zaprezentowanie się w drugiej połowie ubiegłego sezonu, a problemy finansowe klubu mogą utrudnić jego rejestrację w La Liga tego lata. W związku z tym, Barca jest gotowa zaakceptować odejście Roque i nawet prowadziła rozmowy z saudyjskim gigantem, Al Hilal, na temat możliwego transferu. Jednak młody Brazylijczyk odrzucił ofertę z Bliskiego Wschodu, zmuszając Blaugranę do szukania innych rozwiązań.

Według doniesień “Sportu” kolejnym klubem zainteresowanym Vitorem Roque jest Lazio Rzym. To nie pierwszy raz, gdy Biancocelesti są zainteresowani sprowadzeniem Brazylijczyka. Wcześniej jednak Duma Katalonii odrzuciła możliwość wypożyczenia. Jednak teraz, włoski klub jest gotów na większą inwestycję w 19-latka i oferuje 20 milionów euro za 50 procent praw do jego karty zawodniczej, wierząc, że w przyszłości jego występy mogą przynieść spore korzyści zarówno im, jak i Barcelonie.

Otoczenie Vitora Roque jest stosunkowo blisko zaakceptowania przeprowadzki do Lazio, jeśli Barca finalnie zdecyduje się na ten ruch. Jego bliscy wierzą, że ten transfer to odpowiedni krok w karierze. Ponadto, fakt, że Barca może zachować część praw do zawodnika, również sprawia, że ewentualny powrót nadal byłby możliwy. Wynagrodzenie zawodnika nie stanowiłoby problemu dla Lazio.

