Cristiano Ronaldo

Manchester United nie spisał się dobrze w minionym sezonie, chociaż barwy tego klubu reprezentował Cristiano Ronaldo. Portugalczyk był tym wyraźnie rozczarowany, ponieważ swoim zachowaniem dawał do zrozumienia, że chce transferu, aby wciąż móc grać w Lidze Mistrzów. Tego nie oferują mu bowiem Czerwone Diabły, które występują jedynie w Lidze Europy.

Ronaldo pozostał na Old Trafford, ale sprawia problemy Erikowi ten Hagowi. Portugalczyk już dwukrotnie odmówił gry w meczu, za co Holender zesłał go ostatnio do U-21. Tym samym nasiliły się informacje o możliwym szybkim odejściu doświadczonego napastnika, który może mieć opcję pozostania w Premier League.

Pozyskaniem Ronaldo zainteresowany jest właściciel Chelsea. Todd Boehly rozmawiał już wstępnie latem z jego agentem, Jorge Mendesem. Amerykanin postrzega sprowadzenie Ronaldo przede wszystkim jako świetną decyzję marketingową, a także oczywiście wartość dodaną dla zespołu. Tu pojawia się problem, ponieważ transfer nie zostanie zrealizowany bez pełnego przekonania Grahama Potter. Anglik wolałby, aby w Londynie grali Ivan Tooney lub Jonathan David.

