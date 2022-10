Źródło: AS

fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo jest bardzo rozczarowany swoją pozycją w Man Utd. Portugalczyk wrócił do klubu z Old Trafford w minionym roku. Chyba jednak w najczarniejszych snach nie wyobrażał sobie, jak może wyglądać jego sytuacja w angielskiej ekipie. Coraz częściej pojawiają się głosy, że zawodnik może zimą zmienić klub.

Nie milkną informacje na temat przyszłości Cristiano Ronaldo

AS przekonuje, że Portugalczyk już zimą może zakotwiczyć w MLS

Rynkowa wartość 37-latka to 20 milionów euro

Ronaldo coraz bliżej rozstania z Man Utd?

Cristiano Ronaldo przezywa aktualnie mniej więc to, co swego czasu Ruud van Nistelrooy, gdy Portugalczyk trafił do Man Utd. Holender, mimo że wcześniej był największa gwiazda w drużynie, musiał się pogodzić z tym, że jego czas mijał. Reprezentant Portugalii jest jednak w wieku 37 lat wciąż głodny gry.

AS przekonuje na swoich łamach, że Ronaldo już w trakcie zimowego okna transferowego może zmienić pracodawcę. W grę ma wchodzić transfer do MLS. Chętnych na pozyskanie piłkarza nie brakuje. Inną sprawą jest to, że niewiele jest klubów, które stać na transakcję z udziałem zawodnika.

Ronaldo został ostatnio zawieszony przez klub. Tym samym musi trenować z młodzieżową drużyną Man Utd. Ponadto nie został uwzględniony przy ustalaniu kadry meczowej na starcie z Chelsea. Było to następstwem tego, że piłkarz opuścił przedwcześnie stadion jeszcze przed końcem spotkania z Tottenhamem Hotspur. Ronaldo później za pośrednictwem mediów społecznościowych przeprosił za zachowanie, ale niewiele to zmieniło.

Portugalski zawodnik wystąpił w tym sezonie w 12 spotkaniach, w których strzelił dwa gole, a ponadto zaliczył jedną asystę.

