Wisła Kraków nie zwalnia tempa i w piątkowy ogłasza drugi transfer. Przy Reymonta 22 zagra Sergio Benito. 23-latek, podobnie jak jego rodak, Miki Villar, podpisał umowę do czerwca 2024 roku.

Wisła Kraków w piątkowy wieczór ogłosiła drugi transfer

Zawodnikiem Białej Gwiazdy został Sergio Benito

23-letni Hiszpan gra na pozycji napastnika

Wisła Kraków po wyjątkowo udanej połowie sezonu doskonale zdaje sobie sprawę z tego, na jakich pozycjach potrzebuje wzmocnień, by skutecznie walczyć o powrót do Ekstraklasy. Biała Gwiazda dzisiaj ogłosiła pozyskanie skrzydłowego, Mikiego Villara, a tego samego dnia do swojego rodaka dołączy Sergio Benito.

Sergio Benito to 23-letni napastnik, który ostatnio występował w szeregach Cordoby. Hiszpan w tym sezonie zaliczył dziewięć meczów w rozgrywkach Primera Federacion, czyli trzeciego poziomu ligowego, i zdobył jedną bramkę. Benito związał się z Wisłą kontraktem ważnym do końca czerwca 2024 roku.

