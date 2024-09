Wisła Kraków nie przewiduje kolejnych wzmocnień, za to skupia się na uszczupleniu kadry. W ramach wypożyczenia do Znicza Pruszków ma dołączyć Dawid Olejarka - informuje Samuel Szczygielski z portalu Meczyki.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła wypożycza do Znicza

Wisła Kraków tego lata działała na rynku transferowym bardzo intensywnie. Sprowadziła aż ośmiu nowych zawodników – Rafała Mikulca, Giannisa Kiakosa, Oliviera Sukiennickiego, Łukasza Zwolińskiego, Wiktora Biedrzyckiego, Frederico Duarte, Tamasa Kissa oraz Jamesa Igbekeme. Odpadła już z europejskich pucharów, więc w tym sezonie pozostaje jej rywalizacja na krajowym podwórku. Prezes Jarosław Królewski zapowiedział, że kolejnych wzmocnień nie będzie, natomiast do końca letniego okienka klub skupi się na uszczupleniu szerokiej kadry.

Z Wisłą ma pożegnać się Dawid Olejarka, który w ramach rocznego wypożyczenia trafi do Znicza Pruszków. Biała Gwiazda nie chce definitywnie rezygnować z zawodnika, który zeszłego lata przychodził do drużyny z łatką wielkiego talentu. W poprzednim sezonie rozegrał dwanaście meczów, dwukrotnie trafiając do siatki, zaś Kazimierz Moskal kompletnie z niego zrezygnował. Olejarka występował jedynie w trzecioligowych rezerwach, a teraz sprawdzi się w ekipie ligowego rywala Wisły Kraków.

Olejarka przeniósł się do Wisły w 2023 roku ze Stali Rzeszów. Miał za sobą bardzo udany sezon, jednak nie potrafił tego przełożyć na dobre występy dla krakowskiego klubu. Przez ostatnie kilka miesięcy nie zdołał zapracować na zaufanie zarówno Radosława Sobolewskiego, Mariusza Jopa, Alberta Rude czy wspomnianego już Moskala. Wypożyczenie do Znicza jest dla niego szansą, aby powrócić do odpowiedniej dyspozycji.