PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski - prezes Wisły Kraków

Ostatnie zmiany w Wiśle Kraków mogą wyjść temu klubowi na dobre. Jarosław Królewski podjął intensywne działania w sprawie rozmów z potencjalnymi inwestorami. Inny krakowski klub – Wieczysta – znowu chce zaskoczyć dużym nazwiskiem w okienku transferowym. Szykuje się gorąca zima pod Wawelem.

Kibice Wisły Kraków w końcu doczekają się dobrych wiadomości?

Na spokojnie analizując wczorajszy mecz reprezentacji Polski był w moim odczuciu najbardziej gorzko-słodki w czasie dotychczasowego świadomego śledzenia piłki nożnej. Wiadomym jest, że odczucia te potęguje przywiązanie do reprezentacji i ranga turnieju, a sam awans zapamiętany będzie na zawsze. Pierwszy mundialowy dla mojego pokolenia i młodszych. Przy żadnym meczu reprezentacji nie miałem jednak tylu mieszanych odczuć przy zupełnej bezradności zwieńczonej ostatecznie sukcesem. Swoje dołożyły emocje komentujących w publicznej telewizji drugi grupowy mecz, które staram się zrozumieć, ale zawsze priorytetem powinno pozostawać racjonalne myślenie i analiza sytuacji. Po bramce Arabii Saudyjskiej wprowadzono stan wręcz euforii i sugestię, że trzecia bramka Meksykanów nic im nie daje, co było nieprawdą. Wciąż Meksyk potrzebował tylko jednej bramki do awansu, miałby wtedy więcej goli strzelonych od naszej reprezentacji przy remisowym bilansie. Widoczna była także reakcja trenera Meksyku, pokazującego zawodnikom, żeby dążyli do jej zdobycia. Zastanawiający jest filmik pokazujący selekcjonera Argentyńczyków pokrzykującego do Messiego po bramce na 2:0, że aktualny wynik daje awans również Polsce. I raczej nigdy nie dowiemy się, jaki był zamysł i plan na końcówkę meczu ekipy Albiceleste. Może to i dla nas lepiej?

Mocno dziwią mnie porównania naszej postawy na mundialu do Grecji i ich triumfu w turnieju Euro 2004, która dla przykładu oddała wówczas więcej celnych strzałów na bramkę w meczu ćwierćfinałowym z Francją (pięć), niż my w całej fazie grupowej obecnych mistrzostw (zaledwie cztery). Wielu ekspertów broni tezy o defensywnym stylu, ale on wcale nie jest tak skuteczny, patrząc na wyliczenie statystyczne xGA (oczekiwanych goli straconych) w którym zajmujemy przedostatnie miejsce w turnieju.

Może złudnie, ale pozostaje mieć nadzieję, że szczęśliwy awans odbije się pozytywną koniunkturą na naszą piłkę nożną i zachęci więcej firm, przedsiębiorstw, a także samorządów do wspierania klubów, szczególnie tych szkolących młodzież. Nie ma tygodnia w ostatnim czasie żebym nie dostawał informacji o problemach kolejnych klubów młodzieżowych z warunkami do treningu. Samorządy i dyrekcje szkół wprowadzają oszczędności ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej i ogrzewania. Niestety jest to mało medialny temat i w ogóle niedostrzegalny. Przykładowo grupa trampkarza starszego (kluczowy wiek w rozwoju umiejętności gry jedenastoosobowej) z miejscowości położnej nieopodal miasta wojewódzkiego otrzymała dosłownie zakaz treningów do połowy lutego (ferie zimowe). Lokalny, przynależący do szkoły, orlik będzie nieoświetlany, a w weekendy, tak jak szkoła, zamknięty. Za świetny wynik, zaangażowanie i frekwencję na treningach młodzi piłkarze otrzymali taką “nagrodę”. W ramach zimowych przygotowań pozostaje bieganie po miejscowym parku i nieużytkach.

Przemilczane publicznie problemy trapią także kluby ze szczebla centralnego. Sztab szkoleniowy jednego z nich pierwszą (!) w tym sezonie pensję otrzymał dopiero przed jednym z ostatnich spotkań rundy. Natomiast, będąc już pod presją opóźnienia wyjścia na mecz, prezes uregulował część zaległości względem zawodników, które i tak w najbliższych dniach przekraczać będą dwa miesiące. Sytuacja klubu niby ma się wyjaśnić w ciągu tygodnia. Czy do tego dojdzie nie omieszkam poinformować w kolejnych tekstach. Opóźnienie wyjścia na mecz ligowy wstrzymała odmowa jednego z miejscowych zawodników, a sama wizyta spanikowanego prezesa na 45 minut przed meczem była jedynie dopełnieniem absurdalności sytuacji.

Słońce zaświeci dla Wisły Kraków?

Nawiązując do ostatniego tekstu i przystawiając ucho do tematów krakowskich, słychać, że Jarosław Królewski nie tylko formalnie wziął na siebie odpowiedzialność za klub, ale także w praktyce odbywa wiele spotkań z potencjalnymi inwestorami. Od jednego z takich podmiotów usłyszałem, że klarowniejsza formalnie sytuacja właścicielska klubu ułatwia takie rozmowy i odczuwalne jest duże zaangażowanie Królewskiego wspieranego przez Błaszczykowskiego w walce o zdecydowane ustabilizowanie sytuacji organizacyjno-finansowe Białej Gwiazdy. Odejście Fernandeza nie będzie tak proste jak pierwotnie wydawało się Hiszpanowi i jego otoczeniu. Włodarze Białej Gwiazdy w przypadku chęci odejścia mają oczekiwać kwoty transferowej przekraczającej milion złotych.

Wieczysta znowu sięga po gwiazdy

Budząca również duże zainteresowanie inna krakowska drużyna – trzecioligowa Wieczysta planuje wzmocnienia w zimowej przerwie, które powinny pomóc w pewnym awansie do drugiej ligi. Na liście głównych celów transferowych jest pomocnik Patryk Lipski z Widzewa Łódź a także reprezentant Macedonii z czołowego klubu tamtejszej ligi. Zwycięstwem na boisku lidera w Łagowie 2:1 do którego obecna strata wynosi 3 punkty uratował się trener Dariusz Marzec, który przed dwoma ostatnimi meczami otrzymał ultimatum zdobycia sześciu punktów.

Waldemar Fornalik został ogłoszony nowym trenerem Zagłębia Lubin, bardzo krótka była tym samym przerwa byłego selekcjonera od pracy w lidze, bo zaledwie ponad miesięczna. W końcowym etapie rozważany przez klub z Dolnego Śląska był również Jacek Magiera i Adam Majewski. Ten drugi prowadził zaawansowane rozmowy, ale wstrzymane zostały również przez względy polityczne i obawę klubu z Mielca przed utratą robiącego zdecydowanie wynik ponad stan szkoleniowca. Natomiast od władz KGHM płynął przekaz o uspokojeniu sytuacji w klubie i postawieniu na doświadczenie w ligowych bojach. Miedziowi w zimowej przerwie jako priorytet poszukują rozgrywającego i nowego napastnika, tym bardziej przy niejasnej sytuacji zdrowotnej wypożyczonego z duńskiego Arhus GD Dawida Kurminowskiego.

