Wisła Kraków do tej pory w zimowym okienku transferowym nie przeprowadziła żadnego ruchu do klubu. O planach napisał teraz Jarosław Królewski.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła dokona zimą transferów

Wisła Kraków w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie. Zespół, który w poprzedniej kampanii sięgnął po Puchar Polski w obecnych rozgrywkach ma pewne problemy. Wydaje się, że słaby początek rundy jesiennej związany był z łączeniem ligi z europejskimi pucharami, z kolei przeciętna końcówka mogła wynikać ze zmęczenia. Niemniej powoduje to fakt, że kibice oczekują w zimie solidnych wzmocnień.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Do tej pory Wisła Kraków jednak nie przeprowadziła żadnych transferów do klubu. Tym samym jest jednym z nielicznych w tym gronie w czasie zimowego okienka transferowego. Teraz głos ws. potencjalnych wzmocnień zabrał Jarosław Królewski, który na platformie X (dawniej Twitter) odpowiedział jednemu z kibiców.

– Nie będzie żadnych transferów na siłę – jeśli te które chcemy zrealizować nie uda się zamknąć – możliwe, że innych po prostu nie zrobimy. Dokonaliśmy 8 transferów w tym sezonie i wierzymy w ludzi których pozyskaliśmy – nie będziemy eksperymentować dla samych eksperymentów. Uszanowanie – napisał prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski.

Wisła Kraków zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli Betclic 1. ligi i traci do strefy barażowej dwa oczka. Z kolei dystans do miejsca dającego bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy to aż 10 punktów.

Czytaj więcej: Znamy oficjalną datę meczu Ruch – Wisła. “Specyficzny” list prezesa Niebieskich