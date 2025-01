Wisła Kraków rozstała się z zawodnikiem. Pomocnik wybrał nowy klub

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mateusz Młyński opuścił Wisłę Kraków

Wisła Kraków rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej, w której będzie walczyć o powrót na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. Klub z Reymonta zimą planuje przeprowadzenie zmian w kadrze, które mają wzmocnić drużynę przed kluczową fazą sezonu. Biała Gwiazda zajmuje siódme miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi, ale ambicje podopiecznych Mariusza Jopa sięgają wyżej. W grudniu zarząd krakowskiego klubu postawił na stabilizację, przedłużając kontrakt trenera do 30 czerwca 2026 roku.

W środę Wisła poinformowała o rozwiązaniu kontraktu z Mateuszem Młyńskim za porozumieniem stron. Umowa 24-letniego pomocnika miała obowiązywać do końca czerwca 2025 roku. Zawodnik, który reprezentował barwy Białej Gwiazdy od lata 2021 roku, żegna się z klubem, zamykając rozdział swojej kariery w Krakowie.

[Iɴғᴏʀᴍᴀᴄᴊᴀ]



Mateusz Młyński nie będzie już zakładał koszulki Wisły Kraków. Umowa obowiązującą do 30 czerwca 2025 roku została rozwiązana za porozumieniem stron. Dziękujemy za grę w barwach Białej Gwiazdy i życzymy powodzenia w dalszej karierze! 🤝 pic.twitter.com/4SwegnIOvP — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) January 8, 2025

Według Samuela Szczygielskiego z “Meczyków”, Młyński wkrótce trafi do Polonii Warszawa. To oznacza, że piłkarz pozostanie na drugim poziomie rozgrywkowym. Czarne Koszule aktualnie plasują się na ósmej lokacie w 1. Lidze z dorobkiem 27 punków. Młyński w barwach Wisły rozegrał 59 spotkań, zdobywając sześć bramek i notując dwie asysty. W poprzednim sezonie był wypożyczony do Górnika Łęczna.