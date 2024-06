Kacper Duda to jeden z zawodników Wisły Kraków, których przyszłość pozostaje niewyjaśniona. Klub otrzymał pierwszą ofertę za młodzieżowego reprezentanta Polski - informuje "Gazeta Krakowska".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kacper Duda

Włosi interesują się młodzieżowcem

Wisła Kraków przygotowuje się do kolejnego sezonu. W środę oficjalnie zaprezentowano Kazimierza Moskala, który został jej nowym trenerem. Aktualnie piłkarze przebywają jeszcze na urlopach, a treningi wystartują za niespełna dwa tygodnie. Klub pracuje nad kształtem kadry i planuje kolejne ruchy transferowe. Niewyjaśniona pozostaje przyszłość Angela Rodado, który zaliczył świetny sezon, zdobywając koronę króla strzelców pierwszej ligi. Prezes Jarosław Królewski na środowej konferencji prasowej zasugerował natomiast, że nie jest to jedyny zawodnik Wisły, za którego mogą spłynąć tego lata oferty.

Jego słowa znajdują potwierdzenie w publikacji “Gazety Krakowskiej”, która informuje, że jeden z klubów z Serie B poważnie zainteresował się Kacprem Dudą. Wisła Kraków otrzymała nawet ofertę za młodzieżowego reprezentanta Polski, lecz nie była ona satysfakcjonująca, więc została odrzucona. Nie zmienia to faktu, że 20-latek ma w perspektywie wyprowadzkę z pierwszoligowej drużyny już w najbliższym okienku transferowym. Nie wiemy, na ile swojego wychowanka wyceniła Biała Gwiazda.

Duda to defensywny pomocnik o świetnym wyszkoleniu technicznym, który wrócił do Wisły z wypożyczenia po jej spadku z Ekstraklasy. W sezonie 2023/2024 wystąpił w 34 meczach i zaliczył trzy asysty. Jego umowa z Białą Gwiazdą obowiązuje do 2025 roku i zawiera opcję przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

