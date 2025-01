fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła nie sprzeda Igbekeme za żadne pieniądze

Wisła Kraków przebywa w Turcji, gdzie przygotowuje się do rundy wiosennej. Przed ekipą Mariusza Jopa trudne zadanie, bowiem ma ona awansować do Ekstraklasy. Zimuje na siódmym miejscu w pierwszoligowej tabeli, a strata do drugiej lokaty, gwarantującej bezpośrednią promocję, wynosi aż dziesięć punktów. Na jej korzyść działa fakt, że będzie mogła teraz skupić się już tylko na rozgrywkach ligowych, podczas gdy jesienią toczyła również boje w europejskich pucharach i Pucharze Polski.

W mediach pojawiły się niedawno sugestie, że Wisła może stracić swojego czołowego pomocnika – Jamesa Igbekeme. Trafił on bowiem na radary Śląska Wrocław, co potwierdził dyrektor Rafał Grodzicki. Oznajmił również, ze transfer póki co nie dojdzie do skutku, gdyż Biała Gwiazda ma zbyt wygórowane oczekiwania. W tym temacie komentarza udzielił również prezes Wisły Jarosław Królewski, uspokajając kibiców. Igbekeme nie jest na sprzedaż, niezależnie od tego, jaka oferta wpłynie do klubu.

Za żadne go nie puści. Poza tym nie było do nas takich zapytań. — Jaroslaw Krolewski (@jarokrolewski) January 22, 2025

Wisła nie zamierza osłabiać się przed rundą wiosenną. Igbekeme to jeden z najlepszych zawodników w drużynie i lider środka pola, zwłaszcza pod nieobecność kontuzjowanego Marca Carbo. 29-latek wystąpił w tym sezonie w 15 meczach, notując trzy asysty. To jego druga przygoda w krakowskim klubie – grał tu również w sezonie 2022/2023, kiedy to Biała Gwiazda przegrała w barażu z Puszczą Niepołomice.