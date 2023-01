PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix oraz Tachi w 2020 roku

Wisła Kraków poinformowała, że niebawem testy przed dołączeniem do drużyny rozpocznie Alberto Rodriguez Baro. To środkowy obrońca, który rozegrał 23 spotkania na poziomie La Ligi.

Wisła Kraków nie próżnuje. Po zakontraktowaniu trzech nowych graczy, niebawem zwiążą się z czwartym

Biała Gwiazda poinformowała, że niebawem testy w klubie zacznie Alberto Rodriguez Baro

To 25-letni środkowy obrońca, który w La Lidze reprezentował barwy Deportivo Alaves

Hiszpański stoper blisko Białej Gwiazdy

Wisła Kraków nie zwalnia tempa. W klubie zdają sobie sprawę z konieczności wzmocnień przed rundą wiosenną, jeśli zespół rzeczywiście ma powalczyć o awans z Fortuna 1 Ligi.

Już wcześniej Biała Gwiazda zdołała zakontraktować w zimowym oknie transferowym trzech piłkarzy. Mowa tu o Igorze Sapale, Alexie Muli oraz Davidzie Junce. Wszystko wskazuje na to, że do dwóch wymienionych Hiszpanów niebawem dołączy kolejny.

Klub poinformował bowiem, że niebawem swoje testy w drużynie rozpocznie Alberto Rodriguez Baro.

❗️ Alberto Rodríguez Baró wkrótce rozpocznie testy medyczne w Wiśle Kraków. — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) January 18, 2023

25-latek, znany jako Tachi, ma interesujące CV. Jest wychowankiem Getafe, ale szybko trafił do akademii Atletico Madryt. Tam nie zdołał zawojować pierwszej drużyny, ale rozegrał aż 12 spotkań w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. Z Rojiblancos trafił do Deportivo Alaves. To właśnie w baskijskiej ekipie rozegrał swoje jedyne mecze na poziomie La Ligi. Łącznie uzbierało się ich 23. Po wygaśnięciu jego kontraktu w sierpniu ubiegłego roku, Tachi pozostaje bezrobotny.

Ten transfer to w dużej mierze dzieło Kiko Ramireza. To on stał, choćby, za sprowadzeniem do Ekstraklasy Jesusa Imaza, Carlitosa czy Iviego Lopeza. Niebawem przekonamy się, czy Tachi dołączy do grona Hiszpanów występujących z powodzeniem w Polsce.

Zobacz też: Cracovia kupi skrzydłowego. Błyszczał w Fortuna 1 Lidze.