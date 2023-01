PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Bochnak

Współpracujący ze stroną Goal.pl Janekx89 poinformował, że Cracovia jest bliska sprowadzenia Mateusza Bochnaka. 24-latek błyszczał jesienią w Fortuna 1 Lidze w barwach Chrobrego Głogów.

Janekx89 poinformował o bliskim transferze Mateusza Bochnaka do Cracovii

Skrzydłowemu pozostało pół roku kontraktu z pierwszoligowym Chrobrym Głogów

24-latek imponował podczas rundy jesiennej na zapleczu PKO BP Ekstraklasy

Bochnak wzmocni Cracovię

Cracovia jest bliska pierwszego zimowego wzmocnienia. Janekx89, współpracownik strony Goal.pl, poinformował, że Pasy niebawem zakontraktują Mateusza Bochnaka.

🔜Skrzydłowy Mateusz Bochniak z Chrobrego Głogów bliski transferu do Cracovii. W rundzie jesiennej ośmiokrotnie pokonywał bramkarzy rywali. #studioBelek @goalpl — Janekx89 (@janekx89) January 17, 2023

Skrzydłowy jest obecnie zawodnikiem pierwszoligowego Chrobrego Głogów. Jego przenosiny do PKO BP Ekstraklasy wydają się naturalne. 24-latek tak dobrze prezentował się podczas niedawnej rundy jesiennej, że zastanawiano się tylko, czy odejdzie zimą, czy może latem.

Polak jest wychowankiem Pogoni Szczecin. Pokazywał się z dobrej strony zarówno na poziomie drugiej, jak i pierwszej ligi. Nie miał jednak jeszcze okazji rywalizować na poziomie Ekstraklasy. Wiele wskazuje jednak na to, że podoła wyzwaniu. W tym sezonie tylko pięciu zawodników zdołało zdobyć więcej ligowych bramek. Do tego 24-latek regularnie posyła kluczowe podania do partnerów.

Nie wiadomo jeszcze, ile Cracovia zapłaci za skrzydłowego. Transfermarkt wycenia go na 450 tysięcy euro. Trzeba jednak pamiętać, że zawodnikowi pozostało zaledwie pół roku kontraktu z Chrobrym Głogów.

Bochnak na jesieni rozegrał 18 spotkań w Fortuna 1 Lidze. Zanotował w nich osiem bramek i cztery asysty.

