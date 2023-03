Florian Wirtz niedawno wypowiedział się na temat ewentualnego transferu do Barcelony. Nie jest tajemnicą, że obie strony chętnie połączyłyby siły, ale wymagania finansowe Bayeru Leverkusen praktycznie przekreślają możliwość przenosin Niemca na Camp Nou.

Florian Wirtz wrócił po długiej kontuzji i od razu pokazał świetną formę

Niemcem interesują się niemal wszyscy europejscy giganci

Sam pomocnik marzy ponoć o przenosinach do Barcelony. Klub chciałby tego, ale nie będzie w stanie spełnić wymagań Bayeru Leverkusen

Wirtz zbyt drogi dla Barcelony

Florian Wirtz kiepsko rozpoczął ten sezon w Bayerze Leverkusen. Kontuzja na długo wyłączyła go z gry, ale po powrocie na boisko pokazał, że nie stracił nic ze swojej magii. Nic dziwnego, że 19-latek uznawany jest za jeden z największych talentów europejskiego futbolu. Z tego też powodu interesują się nim czołowe marki – z Realem Madryt i Barceloną na czele. Liczne doniesienia wskazywały na to, że sam Wirtz marzy o przenosinach na Camp Nou. Sam piłkarz podkreślił, że obecnie skupia się na grze dla Bayeru, ale to raczej oczywista odpowiedź przed otwarciem okna transferowego.

Niemieckie źródła donosiły, że Duma Katalonii kontaktowała się z ojcem piłkarza, by poznać jego wymagania. Mundo Deportivo przekonuje jednak, że od samego początku klub wykluczył możliwość sprowadzenia pomocnika. Rzecz jasna, na Camp Nou cenią talent 19-latka. Ma jednak umowę z Aptekarzami ważną do 2027 roku, a klub oddający chciałby zarobić około 90-100 milionów euro. Ta kwota przekreśla możliwości Blaugrany, nawet gdyby do transferu miało dojść dopiero w 2024 roku.

Wirtz wystąpił w tym sezonie w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie bramki i sześć asyst.

