fot. PressFocus Na zdjęciu: Willian

Fulham może jeszcze tego lata sfinalizować ciekawy transfer. Dziennikarz Nicolo Schira twierdzi, że szeregi ekipy z Londynu może wzmocnić Willian. Brazylijczyk aktualnie broni barw Cortinthians.

Jeszcze tego lata Fulham może sfinalizować ciekawy transfer

Dziennikarz Nicolo Schira podaje, że na celowniku klubu z Londynu znajduje się Willian

Rynkowa wartość Brazylijczyka to ponad pięć milionów euro

Fulham pozyska 70-krotnego reprezentanta Brazylii?

Fulham wróciło do Premier League i już w pierwszym meczu nowego sezonu miało wysoko zawieszoną poprzeczkę, mierząc się z Liverpoolem. Londyńczycy nie sprzedali tanio skóry, notując z gigantem ligi angielskiej cenny remis. W każdym razie mecz ten pokazał, że Fulham potrzebuje wzmocnień w ofensywie.

Dziennikarz Nicolo Schira daje do zrozumienia, że do ekipy z Craven Cottage może niebawem trafić ciekawy zawodnika. Łączony z przeprowadzką do Fulham, który w przeszłości występował między innymi w Chelsea, czy Arsenalu.

Zobacz także:

Jasne jest, że przedstawiciela beniaminka Premier League prowadzili już rozmowy z agentem 34-latka. Willian w ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 36 meczach, notując w nich jedno trafienie i cztery asysty. Tymczasem w Premier League zawodnik rozegrał jak dotąd 258 występów, zdobywając w nich 36 bramek.

Willian to także 70-krotny reprezentant Brazylii. W drużynie narodowej piłkarz zadebiutował w 2011 roku, a strzelił w niej jak dotąd dziewięć goli.

Czytaj więcej: Zaskakujący powód zaprzestania starań Manchesteru United o Arnautovicia