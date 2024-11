fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Williams wyląduje w Anglii? Giganci chcą transferu

Nico Williams po świetnym ligowym sezonie i imponującym Euro 2024 był jednym z najciekawszych zawodników na rynku. Podczas letniego okienka media rozpisywały się na temat hitowego transferu z jego udziałem. Wielkim faworytem była Barcelona, do której przeprowadzka miała już być praktycznie przesądzona. Ostatecznie do transferu nie doszło, a Blaugrana sięgnęła po Daniego Olmo. Choć skrzydłowy był otwarty na zmianę otoczenia, zaakceptował także fakt kontynuowania przygody w Athletic Club.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Choć w ostatnich miesiącach Williams aż tak nie imponuje, w dalszym ciągu jego nazwisko jest łączone z wielkimi klubami. Barcelona zdaje się celować w innych zawodników, na czele z Chwiczą Kwaracchelią czy Rafaelem Leao. To zwiększa szanse reprezentanta Hiszpanii na wylądowanie w Premier League, gdzie nie brakuje ekip zainteresowanych sprowadzeniem go do siebie.

Wśród potencjalnych pracodawców Williamsa wymienia się Arsenal, Liverpool oraz Newcastle United. Każdy z nich jest w stanie bez problemu aktywować klauzulę wykupu w jego kontrakcie z Athletic Club, która wynosi 58 milionów euro. Skrzydłowy do tej pory na pierwszym miejscu stawiał Barcelonę, lecz tam najprawdopodobniej nie trafi. Nie jest także przesądzone, że on sam będzie gotowy do odejścia, gdyż w Kraju Basków czuje się doceniany.