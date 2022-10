PressFocus Na zdjęciu: Wilfried Zaha

Im bliżej do wygaśnięcia umowy Wilfrieda Zahy z Crystal Palace, tym więcej pojawia się spekulacji o jego przyszłości. Iworyjczyk jest łączony m.in. z przejściem do Liverpoolu.

Kontrakt Zahy z Crystal Palace wygasa po zakończeniu obecnego sezonu

29-latkowi na pewno przyglądają się najlepsze kluby z Premier League

Coraz częściej przymierza się iworyjskiego skrzydłowego do Liverpoolu

Zaha wreszcie zrobi krok naprzód w swojej karierze?

Wilfried Zaha jest piłkarzem Crystal Palace od początku swojej kariery z wyłączeniem na nieudany, ale krótki pobyt w Manchesterze United. Umowa lewoskrzydłowego z “Orłami” wygasa już 30 czerwca 2023 roku i wydaje się, że będzie to idealny moment na zmianę otoczenia i spróbowanie nowego wyzwania.

Jak podają media, po 28-krotnego reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej może zgłosić się Liverpool, który nawet już podczas najbliższego zimowego okienka transferowego mógłby spróbować pozyskać Iworyjczyka. Ofensywny gracz ze względu na kończący się kontrakt w styczniu byłby do wzięcia za stosunkowo niską kwotę, a latem za darmo.

Kontuzjowani obecnie są Luis Diaz oraz Diogo Jota, co może sprawić, że Juergen Klopp spojrzy w kierunku Zahy, którego talentu podobno jest fanem. Co więcej, sam zawodnik także miałby być otwarty na przeprowadzką do klubu z czerwonej części Merseyside.

Wilfried Zaha w 9 meczach aktualnych rozgrywek zdobył 5 bramek i dołożył do tego dorobku 1 asystę. Jego wartość rynkowa szacowana jest przez “Transfermarkt” na 38 milionów euro.

