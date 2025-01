Wieteska odchodzi z Cagliari. Znamy warunki transferu

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Wieteska

Wieteska zagra w Grecji

Mateusz Wieteska nie może liczyć na regularne występy w szeregach Cagliari. 27-latek w tym sezonie rozegrał tylko siedem meczów, w tym pięć w Serie A. Czterokrotny reprezentant Polski spędził na murawie zaledwie 361 minut. W lidze tylko raz udało mu się wyjść w podstawowym składzie ekipy z Sardynii, natomiast w Pucharze Włoch uczynił to dwa razy. To bez wątpienia skłoniło go do zmiany otoczenia.

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że Wieteska w tym okienku rozstanie się z Cagliari i przeniesie się do nowej dla siebie ligi. Gdzie trafi wychowanek Legii Warszawa? Jego nowym klubem będzie PAOK Saloniki. Tym samym dołączy do innego Polaka – na Stadionie Tumba gra już Tomasz Kedziora, który może pochwalić się 85 meczami w koszulce ekipy Ασπρόμαυροι Asprómavri, czyli Biało-Czarnych.



Włodarczyk ujawnił, że PAOK wypożyczy Wieteskę na pół roku. W umowie zawarto opcję wykupu. Dla obrońcy będzie to trzeci zagraniczny klub w karierze. W lecie 2022 roku Legia sprzedała go do Clermont Foot za 1,3 miliona euro, natomiast rok później to Cagliari zapłaciło za niego pięć milionów. Wszystko wskazuje na to, że licznik występów 27-latka na Sardynii zatrzyma się na 28.