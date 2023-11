IMAGO / Sportpix / David Catry Na zdjęciu: Tristan Panduro

Tristan Aldcroft Panduro to zawodnik młodzieżowych drużyn FC Kopengahi

15-latek przykuł uwagę Manchesteru City oraz Arsenalu

Panduro oceniany jest jako największy talent pośród swojego rocznika w Danii

Utalentowany nastolatek na celowniku Manchesteru City i Arsenalu

Manchester City oraz Arsenal Londyn są największymi faworytami w walce o podpis Tristana Panduro na kontrakcie. Nastoletni piłkarz przed rokiem dołączył do akademii FC Kopenhagi, która słynie z dobrego szkolenia młodych piłkarzy. W Danii uważają go za talent czystej wody oraz jednego z najlepszych piłkarzy w kraju z rocznika 2008. 15-latek jest reprezentantem kraju do lat 16 oraz kapitanem drużyny. Dla młodzieżowej kadry rozegrał 3 mecze, w których strzelił jedną bramkę.

Transferem młodego pomocnika zainteresowane jest wiele drużyn z całej Europy. Według “Daily Mail” skauci ze wszystkich najlepszych lig zebrali się w zeszłym tygodniu w miejscowości Alicante, gdzie odbył się turniej towarzyski reprezentacji do lat 16. Wysłannicy klubów obserwowali poczynania Panduro w meczach przeciwko Holandii, Meksykowi oraz Arabii Saudyjskiej.

Angielskie źródła sugerują, że Duńczyk najpóźniej latem opuści swój ojczysty kraj i znajdzie miejsce w akademii jednego z najlepszych klubów w Europie.