Jak informuje portal Legionisci.com powołujący się na brazylijskie radio O Povo, Luquinhas w letnim okienku transferowym zostanie wypożyczony do Legii Warszawa. Dla 27-letniego pomocnika byłby to wielki powrót na Łazienkowską.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luquinhas

Luquinhas o krok od powrotu do Legii Warszawa

Legię Warszawa w nadchodzącym okienku transferowym czeka wiele zmian. Stołeczny klub nie rozgrywa najlepszego sezonu, co kosztowało posadę Kostę Runjaicia. Nowym trenerem zespołu z Łazienkowskiej został Goncalo Feio, który po zakończeniu obecnej kampanii zapewne będzie chciał budować drużynę po swojemu. Kilku zawodników opuści stolicę, a to oznacza, że potrzebne będą wzmocnienia.

Bardzo ciekawe informacje znajdziemy na portalu “Legionisci.com”, który powołuje się brazylijskie radio “O Povo”. Według mediów z Ameryki Południowej bardzo blisko powrotu do Legii Warszawa jest… Luquinhas. 27-letni pomocnik aktualnie występuje w rodzimej Fortalezie, gdzie nie zyskał zaufania szkoleniowca. Wszystko wskazuje na to, że Brazylijczyk latem zostanie wypożyczony na rok do zespołu Wojskowych.

Wicemistrz Polski ma zapewnić sobie opcję transferu definitywnego za 1,5 miliona euro. Luquinhas był piłkarzem Legii Warszawa już w latach 2019-2022 i w tym czasie dla ekstraklasowego klubu rozegrał 110 meczów, strzelił 12 bramek i zaliczył 18 asyst. Następnie przeprowadził się do amerykańskiego New York Red Bulls, skąd w styczniu tego roku przeszedł do wspomnianej Fortalezy.