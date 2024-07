QSP / Alamy Na zdjęciu: Arda Gueler

Arda Gueler zamieni Real Madryt na Milan? Ciekawa oferta

Arda Gueler trafił do Realu Madryt w 2023 roku. Jego początki na Santiago Bernabeu nie należały do najłatwiejszych, bo piłkarz złapał kilka kontuzji, które skutecznie odwlekały jego debiut. W związku z tym piłkarz prawdziwą szansę otrzymał dopiero pod koniec sezonu.

Ofensywny pomocnik szybko po otrzymaniu minut od Ancelottiego oczarował kibiców Królewskich, notując kilka ciekawych występów zakończonych bramkami. Swoją jakość Gueler udowodnił również na Euro 2024, stając się kluczową postacią reprezentacji Turcji. Nie da się ukryć, że Real Madryt wiąże z zawodnikiem wielkie nadzieje na przyszłość. Według niektórych 19-latek wkrótce stanie się naturalnym następcą Luki Modricia.

Tymczasem ciekawe doniesienia przekazała gazeta “SPORT”, która dotarła do informacji na temat potencjalnych przenosin Ardy Guelera do Milanu. Ponoć Rossoneri są gotowi zaoferować Realowi Madryt identyczną ofertę, jak miało to miejsce w przypadku Brahima Diaza. Przypomnijmy, że reprezentant Maroka występował na San Siro w latach 2020-2023 i odbywało się to na zasadzie wypożyczenia.

Gdy Brahim Diaz dojrzał piłkarsko, to Real zdecydował się na włączenie go do pierwszego składu. Trzeba przyznać, że był to naprawdę atrakcyjny układ dla Los Blancos, bo mogli oni ogrywać piłkarza na naprawdę wysokim poziomie.

Teraz może dojść do podobnej sytuacji w przypadku Guelera, który nie może być pewny regularnych występów w składzie Ancelottiego. Wszystko przez wysoką rywalizację i obecność kilku innych klasowych pomocników.

Czytaj dalej: Real Madryt rezygnuje z Kimmicha. Królewscy chcą gwiazdę Milanu!