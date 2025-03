Widzew sprowadza nowego dyrektora sportowego. Sprzedawał piłkarzy za miliony euro. Odsłaniamy kulisy wyboru [NOWE INFORMACJE]

archiwum prywatne Na zdjęciu: Mindaugas Nikolicius

Wielkie doświadczenie w branży

Nikolicius, patrząc na wszystkich dyrektorów sportowych w Polsce, okazuje się człowiekiem z największym doświadczeniem. Poza ojczystą Litwą, pracował też w Szkocji i dwóch chorwackich klubach. Głośno było o nim zwłaszcza w roli dyrektora sportowego Hajduka. Za jego kadencji klub sprzedał piłkarzy za kwoty przekraczające 30 mln euro (między innymi Lukę Vuskovicia do Tottenhamu).



Tak naprawdę przymiarek Nikoliciusa do Polski było kilka. Jako pierwszy pomyślał o nim Zbigniew Jakubas, budując silny Motor. Litwin spędził nawet kilka dni w Polsce, kilka razy rozmawiał z Jakubasem, ale ostatecznie do porozumienia nie doszło. Potem zaczęto mowić o Legii, w wigilię zmian na tym stanowisku.



Prawda jest jednak taka, że Legia (z jakichś powodów) nie brała takiego rozwiązania pod uwagę. W Polsce pozostawał więc Raków. Tylko Raków. A tak się przynamniej wydawało w pewnym momencie. I faktycznie, Litwin rozmawiał z Rakowem, częstochowski klub jawił mu się jako bardzo ciekawy projekt, ale…

Większa swoboda w Widzewie?

Ale wtedy do gry wszedł Widzew. Łodzianie zaprosili Nikoliciusa do Łodzi, pokazali stadion i plany stworzenia solidnej infrastruktury. Baza kibicowska też musiała na nim zrobić wrażenie. Wizyta w Łodzi wiele zmieniła. Plany Widzewa, a przede wszystkim duża swoboda działania bardzo spodobały się Nikoliciusowi.



Czy to samo miałby w Rakowie? Pod względem ambicji na pewno tak. Natomiast – tu możemy się tylko domyślać – Litwin mógł pomyśleć tak: Marek Papsun, Michał Świerczewski i ja. Trzy silne osobowości. Czy łatwo będzie o współpracę? Na pewno byłaby ona możliwa, bo to właśnie Nikolicius zaproponował Papszuna na trenera Hajduka Split. Czego trener Rakowa na pewno (w sensie pozytywnym) mu nie zapomni.

Będzie walka o top 4?

W Łodzi jednak swoboda działania będzie bardzo duża. A klub jasno deklaruje, że w przyszłym sezonie chce walczyć o top 4. Co ambitnemu Litwinowi bardzo odpowiada. I jeszcze jedno: z naszych informacji wynika, iż Nikolicius nie jest ani jednoznacznie opcją obecnych właścicieli, ani przyszłego. Jak słyszymy, jego osoba pasuje obu “formacjom”.



Co ciekawe, Widzewowi (w przeciwieństwie do Rakowa) długo udało się utrzymać rozmowy w tajemnicy. Informacyjny “kordon” przerwał dopiero Barłomiej Stańdo z portalu sektorwidzew.pl, ogłaszając we wtorkowe popołudnie, że to właśnie Litwin obejmie ważne stanowisko w łódzkim klubie. Stało się to bardzo niedługo po tym jak Litwin podjął ostateczną decyzję.