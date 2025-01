Puszcza sfinalizowała oficjalnie transfer skrzydłowego

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Antoni Klimek został nowym zawodnikiem Puszczy Niepołomice

Puszcza Niepołomice pierwszą część sezonu w PKO BP Ekstraklasie zakończyła tuż nad strefą spadkową. Żubry ogólnie nastawiają się na to, że mogą walczyć o ligowy byt do końca rozgrywek, co nie może dziwić, bo podobnie sytuacja wyglądała w poprzedniej kampanii. Klub w komunikacie swojego biura prasowego przekazał natomiast, że pozyskał nowego skrzydłowego.

Puszcza Niepołomice – podsumowanie rundy jesiennej w PKO BP Ekstraklasie

“Antoni Klimek nowym zawodnikiem Puszczy Niepołomice! 22-letni skrzydłowy, trafia do naszego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Kontrakt z zawodnikiem obowiązywać będzie do 30 czerwca 2027 roku” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Żubrów.

Nowy nabytek niepołomiczan to 22-latek, który pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał w AP Reissa Poznań. Następnie trafił do Śląska Wrocław czy Wisły Kraków. Z kolei od lipca 2023 roku Klimek reprezentował barwy łódzkiego Widzewa.

W szeregach łodzian zawodnik rozegrał łącznie 43 mecze, notując w nich trzy trafienia i sześć asyst. W tym sezonie piłkarz wystąpił natomiast w 11 spotkaniach zespołu dowodzonego przez Daniela Myśliwca. Zaliczył w nich dwa kluczowe podania.

Ekipa z Niepołomic pierwsze ligowe spotkania w 2025 roku rozegra 2 lutego. Zmierzy się wówczas w roli gościa z Górnikiem Zabrze. Mecz zacznie się o godzinie 12:15.

