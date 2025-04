fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Fornalczyk obiektem westchnień. Nie tylko Lech

Mariusz Fornalczyk swego czasu uchodził za wielką nadzieję polskiej piłki. Do pierwszej drużyny Pogoni Szczecin wszedł z przytupem, lecz później jego kariera mocno wyhamowała. Problemem nie były umiejętności, ale kwestie mentalne, które przyczyniły się do zakończenia jego przygody z Portowcami. Najpierw był wypożyczony do Termaliki, a w styczniu 2024 roku definitywnie przeniósł się do Korony Kielce.

Okazało się, że skrzydłowy potrzebował po prostu więcej czasu i zaufania, aby wskoczyć na wyższy poziom. Pokazuje to obecny sezon, który jest dla niego przełomowym. 22-latek stanowi o sile ofensywnej Korony Kielce. Statystyki w postaci trzech bramek i dwóch asyst oczywiście nie zachwycają, ale Fornalczyk faktycznie jest motorem napędowym swojej drużyny. Świetnie radzi sobie również w młodzieżowej kadrze, której został w zasadzie liderem.

Dyspozycja Fornalczyka została oczywiście zauważona przez inne kluby Ekstraklasy. Zainteresował się nim Lech Poznań, który nie jest jedyny. Dziennikarz Łukasz Olkowicz na łamach “Przegląd Sportowy Onet” twierdzi, że dość poważnie zabiega o niego również Widzew Łódź. W kontrakcie skrzydłowego z Koroną Kielce zapisana jest klauzula wykupu na poziomie 1,5 mln euro. Żaden z wspomnianych klubów nie chce płacić tak dużej kwoty, ale pozostają one w kontakcie i realnie myślą o transferze. Widzew jest w stanie wykupić go za kilkaset tysięcy euro. Przyszłość Fornalczyka jest uzależniona od negocjacji z kieleckim klubem w sprawie przedłużenia umowy.