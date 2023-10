Weteran opuści Real Madryt? Anglicy czają się na transfer

fot. Imago/Sergio Ruiz Na zdjęciu: Toni Kroos

Toni Kroos stracił pewne miejsce w wyjściowym składzie Realu Madryt

Na niemieckiego weterana czają się kluby z Premier League

Jego kontrakt z Królewskimi obowiązuje do połowy 2024 roku

Kroos spróbuje swoich sił w Anglii?

W Madrycie trwa wymiana pokoleniowa, która negatywnie wpływa na częstotliwość gry klubowych weteranów. Media od jakiegoś czasu sugerują, że z roli rezerwowego zadowolony nie jest Luka Modrić. Kilkukrotnie na ławce rezerwowych w meczach La Ligi siadał już także Toni Kroos, który wciąż znajduje się w dobrej formie i dysponuje znakomitymi umiejętnościami.

Jeszcze kilka miesięcy temu nie było pewne, czy Niemiec w ogóle zamierza kontynuować piłkarską karierę. Ostatecznie zdecydował się przedłużyć kontrakt z Realem do połowy 2024 roku. Już wcześniej zapewniał, że na emeryturę przejdzie, jeśli nie będzie w stanie grać na najwyższym poziomie. Biorąc pod uwagę, że w dalszym ciągu radzi sobie nieźle, ostatnie lata kariery może spędzić w innym otoczeniu.

Polityka kadrowa Realu wyraźnie nakazuje, aby doświadczonych zawodników w wyjściowym składzie zastąpić tymi młodszymi, którzy najlepsze lata kariery mają jeszcze przed sobą. Może to przekonać Kroosa do zmiany klubu, na co czają się ekipy z Premier League. Uważa się, że Kroosa w swoich szeregach chcieliby Manchester United, Manchester City oraz Chelsea.

Od stycznia niemiecki pomocnik będzie mógł brać udział w negocjacjach z innymi drużynami. Niewykluczone jednak, że sezon 2023/2024 będzie ostatnim w jego piłkarskiej karierze.

Zobacz również: Inzaghi: wszyscy wiedzą, jak bardzo chciałem Lukaku