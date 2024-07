PA Images / Alamy Na zdjęciu: Max Kilman

West Ham kupi obrońcę z Premier League

West Ham United chce zwiększyć rywalizację w szeregach obronnych. Stołeczna ekipa była zainteresowana Jeanem-Claire’em Todibo, jednak ten transfer niemal na pewno nie dojdzie do skutku. Po pierwsze, propozycja Młotów, opiewająca na 35 milionów euro, została odrzucona przez OSG Nice, co ujawnił dziennik “L’Equipe”.

Po drugie, wobec trudności w porozumieniu z Francuzami, WHU zmieniło swój cel transferowy. Londyńczycy postanowili sprowadzić piłkarza z Premier League. Sky Sports twierdzi, że o krok od przeprowadzki do ekipy ligowego rywala jest Max Kilman. 27-latek to kapitan Wolverhamptpon Wanderers.

West Ham ma zapłacić Wilkom około 50 milionów euro. Klub z Molineux Stadium zaakceptował propozycję, co oznacza, że jeżeli Kilman przejdzie testy medyczne i uzgodni warunki kontraktu z nowym pracodawcą, to w sezonie 24/25 obejrzymy go w barwach WHU. W poprzednich rozgrywkach zanotował 38 spotkań, a więc nie opuścił żadnej kolejki.