Tutaj trafi Wdowik? Klub z Niemiec rozmawia z Bragą

Bartłomiej Wdowik ma odejść z Bragi. 23-latek był łączony z Legią Warszawa i powrotem do Jagiellonii Białystok, ale nie zagra w Polsce. Tomasz Włodarczyk (Meczyki.pl) informuje, że obrońca ma trafić do Niemiec.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bartłomiej Wdowik

Wdowik trafi na zaplecze Bundesligi?

Bartłomiej Wdowik kompletnie nie odnalazł się w nowym otoczeniu. Braga zapłaciła za niego 1,5 miliona euro, ale na razie raczej nie jest zadowolona z tej inwestycji. 23-latek jeszcze nie rozegrał ani minuty w szeregach Os Arsenalistas. Na dodatek na Estádio Municipal de Braga właśnie pojawił się Yuri Ribeiro, który występuje na pozycji Polaka.

Wahadłowy miał otrzymać propozycję powrotu do ojczyzny, ale postanowił odrzucić możliwość ponownej gry w Ekstraklasie. Zamiast dołączenia do Legii czy Jagiellonii, ma przenieść się do Niemiec. Rozmowy z otoczeniem jednokrotnego reprezentanta Polski prowadzi Hannover 96, ekipa z 2. Bundesligi, zdradził Tomasz Włodarczyk (Meczyki.pl).

Hannover, który już wcześniej interesował się Wdowikiem, aktywnie poszukuje lewego obrońcy. Niemcy chcą wypożyczyć 23-latka i przy okazji zapewnić sobie opcję wykupu. Ten kierunek wydaje się zdecydowanie bardziej prawdopodobny dla byłego zawodnika Odry Opole i Ruchu Chorzów. Jego celem jest gra poza granicami Polski.

