Yuri Ribeiro w końcu znalazł klub

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Yuri Ribeiro

Yuri Ribeiro wraca do Portugalii

Yuri Ribeiro w 2021 roku zamienił Nottingham Forest na Legię Warszawę. Przez trzy lata w barwach stołecznej ekipy rozegrał 86 spotkań, w których strzelił trzy gole i zanotował sześć asyst. Wraz z Wojskowymi w sięgnął po Puchar Polski i Superpuchar. Wraz z zakończeniem sezonu 2023/24 kontrakt Portugalczyka wygasł i stał się on wolnym zawodnikiem.

Wychowanek Benfiki dosyć długo szukał nowego klubu. Ostatecznie wraca do ojczyzny, którą opuścił w 2019 roku, przechodząc do Anglii. 27-latek podpisał dwuletnią umowę z Bragą, do 30 czerwca 2026 roku. Jak informuje sam klub, “jest on jego dziewiątym nabytkiem w sezonie 24/25, weźmie udział w sobotniej sesji treningowej – to kolejna opcja dla trenera Carlosa Carvalhala”.

Yuri Ribeiro na Estádio Municipal de Braga spotka między innymi Bartłomieja Wdowika, który w tym okienku został sprowadzony z Jagiellonii Białystok, a także legendarnego Joao Moutinho. Os Arsenalistas walczą o awans do Ligi Europy. W pierwszym meczu czwartej rundy eliminacji pokonali 2:1 Rapid Wiedeń, który wyeliminował już Wisłę Kraków i Trabzonspor.