Walczył o afrykańską Ligę Mistrzów, trafi do Kotwicy?! Niespodziewane nazwisko na liście [NASZ NEWS]

PressFocus Na zdjęciu: Stadion Kotwicy Kołobrzeg

Piłkarze trenują, Kotwica walczy

Kotwica Kołobrzeg wciąż ma ogromne kłopoty organizacyjne. Klub wywalczył wprawdzie odwieszenie licencji na grę w 1. lidze, ale nadal nie może rejestrować nowych zawodników. Warunek, aby do tego doszło jest prosty: klub musi uregulować należności tym podmiotom wobec których z nich się nie wywiązał.

Jeśli to się (jakimś) cudem uda, wtedy piłkarze znajdujący się w Kołobrzegu będą mogli zacząć grać. A lista oczekujących jest całkiem spora. Goal.pl już wcześniej informował, że są na niej ciekawe nazwiska, a teraz doszło kolejne.

Stade Abidjan lepszy w rzutach karnych

Z naszych informacji wynika, że jednym z kandydatów do zasilenia Kotwicy jest Abdoulie Kah. To 23-lwtni pomocnik z Gambii, który do niedawna występował w senegalskim klubie Teungeth FC. Latem walczył z nim o afrykańską Ligę Mistrzów, ale w dwumeczu jego zespół przegrał po rzutach karnych z utytułowanym Stade Abidjan. Obecnie – jak słyszymy – przebywa w Kołobrzegu i oczekuje na to, co będzie z Kotwicą.



Oczywiście, to nie jedyny piłkarz czekający na rozwój wydarzeń w Kołobrzegu. W podobnej sytuacji są między innymi Szymon Stypułkowski (Jagiellonia), Mateusz Chmarek (Ruch Chorzów), Catalin Cucos (Kołos Kowaliwka), Maks Dziuba (Lech Poznań), czy Daniel Skiba (bez klubu).