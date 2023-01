PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona

Dyrektor Barcelony Mateu Alemany spotkał się kilka dni temu z Deco, aby omówić strategię klubu w odniesieniu do rynku południowoamerykańskiego. Wkrótce po tym pojawiły się doniesienia mediów, że jednym z nazwisk omawianych podczas spotkania był napastnik Athletico Paranaense Vitor Roque.

Barcelona szuka młodych talentów w Ameryce Południowej

Na liście życzeń Dumy Katalonii znalazł się Vitor Roque

Transfer może kosztować Barcę około 30 mln euro

Vitor Roque może trafić do Barcelony

17-letni środkowy napastnik robi furorę dzięki swoim występom w brazylijskim Athletico Paranaense w ostatniego roku. W 36 meczach Vitor Roque zdobył siedem bramek i zanotował trzy asysty, pomagając klubowi awansować do finału Copa Libertadores w zeszłym roku.

Obecnie młodzieniec reprezentuje Brazylię na Mistrzostwach Ameryki Południowej U-20 w Kolumbii, gdzie w dwóch meczach zdobył trzy bramki. FC Barcelona, która ma swoich wysłanników na tym turnieju otrzymuje bardzo pochlebne opinie o Roque, donosi kataloński SPORT.

Vitor Roque może grać jako typowa dziewiątka, ale również świetnie czuje się na skrzydle. To, co jednak przyciąga uwagę to znakomite umiejętności taktyczne Brazylijczyka w tak młodym wieku.

Co ciekawe, Barcelona jest przekonana, że Vitor Roque jest o wiele bardziej kompletnym napastnikiem i może pochwalić się większym potencjałem niż inny brazylijski cudowny dzieciak Endrick, który niedawno zdecydował się dołączyć do Realu Madryt.

Duma Katalonii była zainteresowana Endrickiem, ale ostatecznie nie zdecydowała się na ten ruch ze względu na wysokie koszty transferu, a także fakt, że wierzą, że Vitor Roque może być jeszcze lepszym rozwiązaniem dla klubu. Ponadto uważa się, że 17-letni napastnik będzie naciskał na podpisanie kontraktu z blaugraną.

Athletico Paranaense ze swojej strony zażąda opłaty w wysokości około 30 milionów euro za swój młody talent, ale byłby skłonny zaakceptować płatność w trzech ratach rozłożonych na trzy sezony, co znacznie ułatwiłoby operację Barcelonie. Vitor Roque w przyszłym miesiącu skończy 18 lat i latem będzie mógł przenieść się do Europy.

