VfB Stuttgart potwierdził transfer nowego napastnika. Do zespołu trafił Ermedin Demirović z Augsburga, za którego zapłacono 21 milionów euro. Jest to najdroższy transfer w historii klubu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ermedin Demirovic

VfB Stuttgart w poprzednim sezonie sensacyjnie wywalczył awans do Ligi Mistrzów, zajmując wysokie 2. miejsce w Bundeslidze. Jednym z głównych autorów sukcesu był bez wątpienia Serhou Guirassy, który zamieni Stuttgart na Borussię Dortmund. Wobec tego władze klubu postanowiły znaleźć następcę reprezentanta Gwinei. Wybór padł na piłkarza Augsburga, za którego Czerwoni zapłacili rekordowe w historii klubu pieniądze.

We wtorek rano w mediach społecznościowych VfB Stuttgart poinformował o pozyskaniu Ermedina Demirovicia. Napastnik przeniósł się do Stuttgartu za 21 milionów euro, co jest rekordem transferowym Die Roten. Wcześniej najdroższym piłkarzem, który trafił na MHP Arena był Nicolas Gonzalez, za którego wyłożono 11,26 milionów euro.

Der VfB verstärkt sich im Angriff: Ermedin Demirovic wechselt vom FC Augsburg nach Bad Cannstatt und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. ⚪️🔴

Ermedin #Demirovic erzielte in der Saison 2023/2024 als Kapitän des FCA in 33 Bundesligaspielen 15 Tore und bereitete neun…

Bośniak podpisał ze Stuttgartem kontrakt do czerwca 2028 roku. W poprzednim sezonie w barwach Augsburga zdobył 15 bramek i zaliczył 9 asyst w 33 meczach. W klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy w Bundeslidze w sezonie 2023/2024 zajął wysokie 6. miejsce.

26-latek ma za sobą bogatą karierę nie tylko na boiskach Bundesligi. Poza występami w Augsburgu bronił również barw m.in. Alaves, Almerii, Sochaux i St. Gallen. Na swoim koncie ma również 26 występów w reprezentacji Bośni i Hercegowiny.