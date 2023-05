IMAGO / Irina R. Hipolito Na zdjęciu: Gabri Veiga

Gabri Veiga znajduje się na celowniku Borussii Dortmund

20-letni pomocnik mógłby zamienić się ligami z Judem Bellinghamem

Reprezentant Anglii jest bowiem o krok od Realu Madryt

Gabri Veiga zamieni się ligami z Judem Bellinghamem?

Gabri Veiga w ostatnich miesiącach znakomicie spisuje się w barwach Celty Vigo pokazując swój wielki talent. Jego występy wzbudziły zainteresowanie Borussii Dortmund, która znana jest z umiejętności dostrzegania i rozwijania młodych talentów.

Jeśli Jude Bellingham ostatecznie opuści drużynę BVB, a wszystko wskazuje na to, że Anglik latem przeniesie się do Realu Madryt, to niemiecki klub w hiszpańskim pomocniku podobno widzi doskonałą okazję do wzmocnienia swojego środka pola.

20-latek jest również łączony z najlepszymi zespołami Premier League oraz La Ligi. Gabri Veiga w 35 spotkaniach obecnego sezonu strzelił 9 bramek i zaliczył 4 asysty.