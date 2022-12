PressFocus Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Jeszcze w dzień ogłoszenia transferu Cody’ego Gakpo do Liverpoolu, zdawało się, że trafi on do Manchesteru United. Główną rolę w przekonaniu piłkarza odegrał ponoć Juergen Klopp, ale 23-latek otrzymał też telefon od starszego kolegi z reprezentacji Holandii.

Cody Gakpo w styczniu przeniesie się do Liverpoolu za 42 miliony euro

Tuż przed ogłoszeniem transferu zdawało się, że 23-latek trafi do Manchesteru United

W przekonaniu go do zmiany zdania rolę odegrał Virgil van Dijk. Reprezentacyjny kolega przekonał skrzydłowego do przenosin na Anfield Road

Agent van Dijk przekonał kolegę z reprezentacji do transferu

Poniedziałkowe ogłoszenie transferu Cody’ego Gakpo wzbudziło sporą konsternację. Jeszcze tego dnia z rana wydawało się, że reprezentant Holandii znajduje się na prostej drodze do Manchesteru United, z którym od dawna negocjował. Tymczasem podpisał 5,5-letni kontrakt z największym rywalem Czerwonych Diabłów. Mało tego, Liverpool ubił świetny interes. The Reds zapłacą bowiem PSV Eindhoven zaledwie 42 miliony euro.

23-latka przekonywał sam Juergen Klopp. Wizja trenera, w dodatku tak uznanego, zawsze jest istotną częścią zmiany barw klubowych. Ale niemiecki szkoleniowiec miał ponoć dodatkowego agenta. To Virgil van Dijk zadzwonił do kolegi z reprezentacji Holandii na kilka godzin przed oficjalnym ogłoszeniem zawarcia transakcji. Zresztą, kapitan Oranje już wcześniej przygotowywał grunt pod to wydarzenie. Podczas Mistrzostw Świata w Katarze często chwalił młodszego kolegę. Z kolei po spotkaniu Liverpoolu z Aston Villą podkreślał, że liczy na zimowe transfery w obliczu kontuzji Luisa Diaza, Diogo Joty czy Roberto Firmino. Teraz jego życzenie się spełniło. Na Anfield Road mają ogromne oczekiwania wobec Gakpo. Niewykluczone, że były już gracz PSV Eindhoven szybko wywalczy sobie miejsce w wyjściowym składzie jako skrzydłowy. Van Dijk będzie musiał pomóc mu w aklimatyzacji w najsilniejszej lidze na świecie.

Gakpo rozegrał 24 spotkania dla PSV w tym sezonie. Zanotował w nich 13 bramek i aż 17 asyst. Strzelił też trzy gole na Mundialu w Katarze.

