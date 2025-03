Van Dijk kuszony przez Saudyjczyków! Złożyli mu kosmiczną ofertę

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Al-Hilal chce rozbić bank, Van Dijk kuszony lukratywną ofertą

Virgil van Dijk to jeden z najlepszych piłkarzy, którzy latem mogą być dostępni na zasadzie wolnego transferu. Obecny kontrakt z Liverpoolem obowiązuje tylko do czerwca. Przełomu ws. przedłużenia umowy z The Reds nie widać, a niepewną przyszłość środkowego obrońcy chce wykorzystać gigant Saudi Pro League – Al-Hilal.

Saudyjczycy znani są z tego, że oferują olbrzymie pieniądze największym gwiazdom europejskiego futbolu. Nie inaczej jest w przypadku Van Dijka, który według doniesień L’Equipe otrzymał wstępną propozycję kontraktu od aktualnego mistrza Arabii Saudyjskiej.

Jeśli Virgil van Dijk zaakceptowałby ofertę Al-Hilal, mógłby liczyć na zarobki rzędu 20 milionów euro rocznie. Na ten moment nie wiadomo jak na ewentualną grę na Półwyspie Arabskim zapatruje się sam piłkarz. Holender na brak zainteresowania narzekać nie może, ponieważ ostatnio do wyścigu o zakontraktowanie piłkarza dołączył Bayern Monachium.

Po odpadnięciu Liverpoolu z Ligi Mistrzów kapitan The Reds został zapytany o swoją przyszłość w wywiadzie dla portalu The Times. Van Dijk nie był w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ jak sam twierdzi, nic nie jest jeszcze przesądzone. Rozmowy z aktualnym pracodawcą wciąż trwają, lecz porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte.

W obecnym sezonie Van Dijk wystąpił w 40 meczach, w których zdobył trzy bramki i zaliczył jedną asystę.