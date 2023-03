Dawid Kownacki rozgrywa bardzo dobry sezon w barwach Fortuny Duesseldorf, co nie przechodzi bez uwagi większych klubów z Niemiec. Polak latem będzie do wzięcia za darmo, a ten fakt chce wykorzystać m.in. Union Berlin.

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Dawid Kownacki latem zmieni barwy klubowe

Wiele wskazuje na to, że 25-latek wróci do Bundesligi

Jego usługami interesuje się m.in. Union Berlin

Kownacki może zagrać w Lidze Mistrzów

Union Berlin to rewelacja obecnej kampanii Bundesligi. Drużyna ze Starej Leśniczówki depcze po piętach Bayernowi Monachium oraz Borussii Dortmund i wszystko wskazuje na to, że zakwalifikuje się do przyszłej edycji Ligi Mistrzów.

Gdyby Żelaznym udało się awansować do Champions League, to musieliby dokonać kilku wzmocnień, by rywalizować na kilku frontach. Jak podaje niemiecki magazyn “Kicker”, jednym z celów Unionu Berlin jest Dawid Kownacki.

kicker: Union chce sprowadzić latem Dawida Kownackiego z Fortuny.



Sądzę, że nie tylko Union. Zainteresowanie z 1BL będzie latem naprawdę spore. — Tomasz Urban (@tom_ur) March 8, 2023

Siedmiokrotny reprezentant Polski nie może narzekać na brak zainteresowania, bowiem obserwuje go kilka klubów z Bundesligi. Umowa środkowego napastnika z Fortuną Duesseldorf kończy się już 30 czerwca 2023 roku, a to oznacza, iż wówczas będzie on do wzięcia na zasadzie wolnego transferu.

Dawid Kownacki w 24 spotkaniach trwającego sezonu strzelił 12 bramek i zaliczył 7 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia skutecznego atakującego na 2,5 miliona euro.

