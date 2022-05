PressFocus Na zdjęciu: Destiny Udogie

Utalentowany młody zawodnik Udinese Calcio Destiny Udogie znalazł się na celowniku Juventusu. Stara Dama szuka zastępstwa dla Alexa Sandro, nawet jeśli Brazylijczyk tego lata nie opuści ekipy bianconerich.

Juventus szuka wzmocnień na lewej stronie defensywy

Star Dama zainteresowała się młodym zawodnikiem Udinese

Udogie zaliczył znakomity sezon na boiskach Serie A i ma szanse zadebiutować w reprezentacji Włoch w najbliższym czasie

Udogie na liście życzeń trenera Starej Damy

Wcześniej wymieniano już kilka nazwisk we włoskiej prasie w kontekście wzmocnienia lewej strony defensywy Juventusu. Pojawiła się między innymi kandydatura Emersona Palmieriego – gracza Chelsea przebywającego na wypożyczeniu w Olimpique Lyon.

Jednak nowe doniesienia sugerują, że faworytem Massimiliano Allegriego został Destiny Udogie. Udinese najpierw musi jednak wykupić gracza z Hellasu Werona za wcześniej ustaloną kwotę pięciu milionów euro. Ale zrobią to na pewno, bowiem wartość gracza wzrosła trzykrotnie.

19-latek miał bardzo mocny sezon. Strzelił pięć goli i zaliczył trzy asysty w 35 występach w Serie A dla Udinese. Ma także cztery występy w reprezentacji Włoch do lat 21 i jest jednym z kilku młodych zawodników, którzy wkrótce być może otrzymają szansę debiutu w dorosłej drużynie Squadra Azzurra. Chociaż rodzice Udogie pochodzą z Nigerii, Destiny urodził się i wychował w Weronie.

Wydaje się, że w Juventusie Udogie miałby szansę do zaprezentowania swoich umiejętności. Alex Sandro nie jest już tym samym zawodnikiem, co kilka lat temu. Nie można już go określić pewnym punktem defensywy Starej Damy. Młody gracz Udinese z pewnością mógłby liczyć na sporo okazji do występów w drużynie Allegriego.

