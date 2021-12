Uczestnik Euro 2020 zasilił szeregi Piasta Gliwice

Pressfocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Dzień przed Wigilią Piast Gliwice dopiął transfer. Ekipę Piastunków zasilił Tihomir Kostadinow, który na Euro 2020 reprezentował barwy Macedonii Północnej. To całkiem ciekawy transfer. 25-latek jest wszechstronnym piłkarzem i może grać na kilku pozycjach.

Piast Gliwice dopiął drugi transfer w zimowym okienku

Do kadry Waldemara Fornalika dołączył Tihomir Kostadinow

Kostadinow nowym piłkarzem Piasta

Piast Gliwice nie próżnuje na rynku transferowym. W czwartek dopiął już drugą transakcję w zimowym okienku. Tym razem drużynę zasilił Tihomir Kostadinow.

Kadrowicz Macedonii Północnej, którą reprezentował na ostatnich mistrzostwach Europy, wypełnił kontrakt ze słowackim MFK Ruzomberok. Do PKO Ekstraklasy trafił na zasadzie wolnego transferu i podpisał umowę do 2025 r.

– Dla mnie to była łatwa decyzja. Przyjście tutaj to krok naprzód w mojej karierze. Piast to duży klub, a Ekstraklasa jest silną ligą, więc podchodzę do tego, jak do wyzwania i nie mogę się doczekać pierwszych treningów. Jestem bardzo wdzięczny za możliwość gry w Gliwicach. Dołączam do zespołu, który nie tak dawno sięgnął po mistrzostwo. Chciałbym zdobywać dla niego bramki i pomagać mu swoją grą – zaznaczył piłkarz.

Piast Gliwice potrzebował wzmocnienia ofensywy. Teraz Waldemar Fornalik będzie miał do dyspozycji wszechstronnego zawodnika. Kostadinow najlepiej czuje się w roli ofensywnego pomocnika, ale i nie przeszkadza mu również gra na skrzydłach.

Piastunki nie są w najlepszym położeniu, jeżeli chodzi o tegoroczną kampanię. Przed startem rundy wiosennej Piast zajmuje 12. lokatę w tabeli.

