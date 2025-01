Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Puchacz wiosną zagra w Championship

Kariera Tymoteusza Puchacza w ostatnich latach, po wyjeździe z Lecha Poznań miała różne, ale raczej słabsze i przeciętne momenty. Reprezentant Polski trafił pierwotnie do Unionu Berlin, skąd kilkakrotnie był wypożyczany do innych zespołów. Najlepiej chyba szło mu w Turcji, gdzie z zespołem Trabzonsporu zdobył mistrzostwo tego kraju. Później wrócił do Niemiec, ale na miejsce w Unionie nie mógł liczyć. Trafił do FC Kaiserslautern, a ostatnio grał – choć to dużo powiedziane – dla Holstein Kiel.

W tym sezonie lewy obrońca lub też wahadłowy rozegrał tylko 12 spotkań i zanotował jedną asystę. W sumie przełożyło się to na niespełna 480 minut na murawie. Dlatego też w ostatnim czasie z Niemiec zaczęły napływać głosy, że Polak w zimie odejdzie z klubu. Teraz Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl” poinformował, że w najbliższym okienku transferowym Tymoteusz Puchacz trafi do angielskiej Championship.

Jak przekazał, finalizacja półrocznego wypożyczenia to kwestia najbliższych kilku dni, bowiem temat jest bardzo zaawansowany. Nowym zespołem Puchacza ma być któraś z tych czterech ekip: Hull City, Derby County, Plymouth Argyle lub Stoke City.

