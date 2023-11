Barcelona potzrebuje 100 mln euro na transfery Felixa i Cancelo

W Barcelonie było wiele radości, gdy ostatecznie udało się osiągnąć porozumienie w sprawie wypożyczenia Joao Felixa i Joao Cancelo. Teraz Katalończycy będą musieli sięgnąć głęboko do kieszeni, jeśli będą chcieli zatrzymać portugalski duet na kolejny sezon.

FC Barcelona latem spróbuje zatrzymać Felixa i Cancelo

Marca informuje, że w tym celu Blaugrana potrzebuje 100 mln euro

Kwota może okazać się zbyt wysoka dla Katalończyków mających problemy finansowe

Mimo, że w ostatnich tygodniach forma Joao Felixa i Joao Cancelo nieco spadła w porównaniu z początkiem rozgrywek FC Barcelona nadal jest zadowolona z tej dwójki. Według mediów Blaugrana latem zrobi wszystko, by zatrzymać portugalski duet na kolejny sezon.

Hiszpańska Marca informuje natomiast, że Katalończycy w tym celu będą potrzebowali minimum stu milionów euro. Choć nie jest to zawrotna kwota, jak na obecne czasy to jednak w przypadku problemów finansowych FC Barcelony może się okazać zaporową.

Manchester City domaga się za Cancelo nie mniej niż 30 milionów euro, biorąc pod uwagę, że zapłacili za niego Juventusowi 65 milionów euro i że jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku. Jeśli chodzi o Joao Felixa, jego kontrakt w Atletico Madryt obowiązuje do 2029 roku, a jego cena jest znacznie wyższa. Rojiblancos żądają co najmniej 70 milionów euro.

A po dodaniu ich zarobków transakcja najpewniej będzie zbyt dużym obciążeniem finansowym dla Barcelony na przyszłe lato. W związku z tym podpisanie obu umów na stałe może stać się mało prawdopodobne.

