Romelu Lukaku i jego ewentualny powrót do Chelsea to w ostatnim czasie temat numer jeden w kontekście transferów. W środę na konferencji prasowej o Belga został zapytany menedżer The Blues. Na początku Thomas Tuchel odmówił udzielania wypowiedzi dotyczących zawodnika. Po chwili Niemiec przyznał jednak, że klub szuka napastnika, mogącego wypełnić lukę po Olivierze Giroud.

Chelsea w poszukiwaniu nowego snajpera

Głownym celem The Blues wydaje się Romelu Lukaku

Opiekun stołecznej ekipy przekonuje, że za wszelką cenę klub nie będzie dążył do pozyskania Belga

Transfer Lukaku do Chelsea kwestią czsu?

Romelu Lukaku w przeszłości bronił już barw Chelsea, ale nie ma z tego czasu najlepszych wspomnień. W każdym razie triumfatorzy ostatniej edycji Ligi Mistrzów są zdeterminowani, aby pozyskać Belga w trakcie trwającego okienka transferowego.

Chelsea jest gotowa wyłożyć na transfer z udziałem mistrza Serie A nawet 130 milionów euro według medialnych doniesień. Ostatnio oferta w wysokości 100 milionów euro, w którą zaangażowany miał zostać również Marcos Alonso, została odrzucona przez działaczy Nerazzurrich.

– Lukaku to piłkarz o profilu, którego nie mamy w swoich szeregach. Po odejściu Giroud, poszukujemy zawodnika, który potrafi grać tyłem do bramki i dobrze czuje się w rozgrywaniu długich piłek dzięki dobrym warunkom fizycznym – mówił Tuchel cytowany przez RMC Sport.

Belgijski napastnik trafił do teamu z Mediolanu w 2019 roku. Szybko stał się kluczową postacią Interu, mogąc pochwalić się bilansem 64 goli we wszystkich rozgrywkach. – Taki zawodnik jak Lukaku byłby na pewno przydatny w naszym zespole, ale nie za wszelką cenę – zaznaczył menedżer The Blues.

Czytaj więcej: Romano potwierdził hit transferowy w Premier League