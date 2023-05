IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku chciałby pozostać w Interze na kolejny sezon

Jego umowa wypożyczenia wygasa wraz z końcem sezonu

Aby Belg został na San Siro, muszą zostać spełnione pewne warunki

Lukaku liczy na pozostanie w Interze

Czas Romelu Lukaku spędzony w Chelsea nie poszedł zgodnie z planem po jego transferze za 115 milionów euro latem 2021 roku i Belg mocno naciskał na powrót do Interu w ramach wypożyczenia w zeszłym roku. Nerazzurri zgodzili się na taki ruch płacąc 20 mln euro. Wraz z końcem czerwca Lukaku ponownie będzie musiał udać się do Londynu.

Po rozczarowującym początku sezonu, Lukaku udowodnił, że może być przydatny dla Interu strzelając pięć goli i zapewniając cztery asysty w ostatnich sześciu występach w Serie A.

Jak wyszczególniono w La Gazzetta muszą zostać spełnione trzy warunki, aby Inter ponownie usiadł z Chelsea do rozmów na temat przedłużenia umowy wypożyczenia. Przede wszystkim nerazzurri muszą zapewnić sobie awans do Ligi Mistrzów, co wydaje się niemal pewne biorąc pod uwagę układ tabeli.

Po drugie nowy menedżer będzie musiał zrezygnować z usług Romelu Lukaku w przyszłym sezonie, co pozostawi Belgowi otwartą drogę, by grać w innym klubie. Trzecim warunkiem jest gotowość Lukaku do obniżenia zarobków. Opłata za wypożyczenie w wysokości 8 milionów euro nie może zostać obniżona, ponieważ jest związana z kosztami amortyzacji wynikającymi z jego przeprowadzki do zachodniego Londynu za 115 milionów euro, więc 30-latek musi obniżyć pensję, aby transakcja była możliwa.

