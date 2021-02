Ainsley Maitland-Niles jest jednym z zawodników, którzy mogą zmienić barwy klubowe podczas ostatniego dnia zimowego okna transferowego. Pozyskaniem piłkarza Arsenalu poważnie zainteresowani są przedstawiciele trzech innych klubów Premier League – Leicester City, Southamptonu i West Bromwich Albion.

Do tej pory najczęściej mówiło się o możliwych przenosinach Maitlanda-Nilesa do Southamptonu lub West Bromwich Albion. W ostatnich dniach do walki o jego sprowadzenie dołączyło Leicester City. Przedstawiciele wszystkich tych klubów prowadzą obecnie rozmowy z Kanonierami, mając nadzieję na finalizację transferu przed ostatecznym terminem.

Leicester City wkroczył na rynek transferowy w związku z kontuzjami Dennisa Praeta i Wilfreda Ndidiego. Menedżer Brendan Rodgers chce uzupełnić jeszcze drużynę i właśnie Maitland-Niles jest jednym z kandydatów. Lisy zabiegają również o Nathaniala Chalobaha z Watfordu.

W grze o 23-letniego zawodnika pozostaje również West Bromwich Albion. Sam piłkarz jest podobno zainteresowany przenosinami na The Hawthorns, gdzie miałby szanse na regularne występy na preferowanej przez siebie pozycji w drugiej linii. Maitland-Niles cały czas ma nadzieję, że regularna gra pozwoli mu na wywalczenie miejsca w składzie reprezentacji Anglii na Euro 2020.

Piłkarz już latem ubiegłego roku był bliski opuszczenia Emirates Stadium i przenosin do Wolverhamptonu Wanderers. Ostatecznie jednak oba kluby nie doszły do porozumienia. Arsenal odrzucił wówczas opiewającą na 15 milionów funtów ofertę ze strony Wilków.

W obecnym sezonie Maitland-Niles nie ma pewnego miejsca w składzie drużyny prowadzonej przez Mikela Artetę. W Premier League wystąpił do tej pory 11 razy, ale tylko pięciokrotnie pojawiał się w podstawowym składzie.