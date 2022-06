Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zamierza jak najszybciej opuścić Bayern. Barcelona jest tego świadoma, więc wysłała do Monachium nową ofertę za Polaka.

Bayern nie odda łatwo Roberta Lewandowskiego

Barcelona wie o tym i wysłała nową ofertę

Druga propozycja jest wyższa o kilka milionów

Barcelona z nową ofertą

Robert Lewandowski na każdym kroku daje otwarcie znać, że Bayern to dla niego już zamknięta historia. Polski napastnik może liczyć na zainteresowanie ze strony czołowych klubów na świecie. Dla niego priorytetem jest jednak Barcelona, która wysłała do Monachium nową propozycję za 33-latka.

Pierwsza oferta, którą otrzymał Bayern, opiewała na 32 miliony euro, co jest niezłą kwotą zważywszy na to, że Lewandowskiemu został rok kontraktu z mistrzem Niemiec. Bawarczycy długo zwlekali z odpowiedzią na propozycję Barcelony. W Monachium dopinali bowiem transfer Sadio Mane, który został już potwierdzony.

Barcelona sięgnęła głębiej do kieszeni. Wicemistrz Hiszpanii nie szasta jednak pieniędzmi, ponieważ pamięta o swojej trudnej sytuacji finansowej i tym, że Lewandowski w tym roku skończy 34 lata. Druga oferta Barcelony za polskiego napastnika opiewa na 35 milionów euro plus kolejne pięć w bonusach. Na odpowiedź od Bayernu zapewne trzeba będzie poczekać. Włodarze mistrza Niemiec najprawdopodobniej zechcą więcej pieniędzy. Wciąż powtarzają bowiem, że Lewandowski zostanie z nimi do 2023 roku. Wówczas wygaśnie jego kontrakt.

