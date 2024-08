News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Trevoh Chalobah

Trevoh Chalobah dostępny za 20-25 milionów funtów

Trevoh Chalobah nie figuruje w planach nowego trenera Chelsea – Enzo Mareski. Włoski szkoleniowiec na środku obrony dysponuje takimi zawodnikami jak Levi Colwill, Axel Disasi, Benoit Badiashile, Wesley Fofana czy Tosin Adarabioyo, dlatego w jego drużynie nie ma miejsca dla 25-letniego stopera pochodzącego z Sierra Leone.

Mierzący 192 centymetry wzrostu defensor mimo to może liczyć na pozostanie w Premier League, ponieważ na prowadzeniu w walce o podpis gracza jest Aston Villa, a w przeszłości ten piłkarz był łączony również z Manchesterem United, Fulham, Crystal Palace oraz West Hamem United. Trevoh Chalobah ma więc w czym wybierać.

Zgodnie z najnowszymi informacjami brytyjskiego portalu “Football Insider” Chelsea wyceniła już środkowego obrońcę. Za byłego młodzieżowego reprezentanta Anglii będzie trzeba zapłacić 20-25 milionów funtów. Trevoh Chalobah jest wychowankiem drużyny The Blues, ale miał już okazję występować dla innych klubów na zasadzie wypożyczenia.

25-latek w sezonie 2018/2019 przebywał na czasowym pobycie w Ipswich Town, rok później trafił do Huddersfield Town, a poza tym zaliczył jeszcze epizod we francuskim FC Lorient. Od 2021 roku jest natomiast pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu Chelsea, gdzie panuje jednak ogromna konkurencja. To wymusza na zawodniku zmianę otoczenia.