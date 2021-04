Milan Skriniar od dłuższego czasu jest łączony z odejściem z Interu Mediolan. Niewykluczone, że nastąpi to podczas najbliższego okna transferowego. Kolejną próbę sprowadzenia 26-letniego obrońcy zamierzają podjąć przedstawiciele Tottenhamu Hotspur.

Skriniar nadal na celowniku Tottenhamu

Jak informuje Football Insider, Skriniar nie zniknął z radarów klubu Premier League. Przedstawiciele Tottenhamu już latem ubiegłego roku oraz podczas zimowego okna transferowego prowadzili z Interem rozmowy na temat ewentualnego transferu, ale ten do tej pory nie doszedł do skutku.

W styczniu obie strony miały być bardzo blisko uzyskania porozumienia, a kwota transferu miała opiewać na 25 milionów funtów. Ostatecznie jednak ze sprzedaży swojego zawodnika wycofali się Nerazzurri. Powodem było odzyskanie przez reprezentanta Słowacji wysokiej formy.

Tottenham nie zamierza jednak rezygnować i kolejną próbę sprowadzenia go do Londynu zamierza podjąć latem. Niewykluczone jednak, że biorąc pod uwagę formę Skriniara, teraz będzie musiał sięgnąć nieco głębiej do kieszenie. Niewątpliwie przedstawicieli obu klubów czekają w tej kwestii trudne negocjacje.

Inter Mediolan ze względu na trudną sytuację finansową prawdopodobnie będzie zmuszony latem do sprzedaży niektórych swoich czołowych zawodników i Skriniar może być jednym z nich. Pozyskanie nowego środkowego obrońcy jest natomiast jednym z priorytetów Tottenhamu, w którego szeregach pod znakiem zapytania stoi przyszłość Erica Diera i Davinsona Sancheza.

Skriniar zawodnikiem Interu jest od lipca 2017 roku, kiedy dołączył do niego za 34 miliony euro z Sampdorii Genua. Od tamtej pory rozegrał w jego barwach 158 spotkań we wszystkich rozgrywkach, siedem razy wpisując się na listę strzelców. W obecnym sezonie wystąpił już 30 razy, w tym 23 razy w meczach Serie A.