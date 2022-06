Źródło: The Athletic

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Arsenal według najnowszych informacji The Athletic jest blisko pozyskania Fabio Vieiry z FC Porto. Suma transakcji ma wynieść mniej więcej 40 milionów euro.

Arsenal pracuje nad kolejnym transferem

Najnowsze doniesienia mediów sugerują, że szeregi Kanonierów wzmocni młodzieżowy reprezentant Portugalii

Klubu z Londynu za 40 milionów euro ma pozyskać Fabio Vieirę, twierdzi The Athletic

Arsenal blisko kolejnego wzmocnienia

Arsenal w kolejnej kampanii ma przede wszystkim wywalczyć miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Kanonierzy chcą jednocześnie poprawić się minimum o pozycję względem ostatniego sezonu Premier League, gdy zakończyli zmagania ligowe na piątej pozycji.

The Athletic podaje natomiast, że w zrealizowaniu planu na najbliższy sezon może pomóc Arsenalowi nowy zawodnik. Blisko dołączenia do klubu z Londynu jest Fabio Vieira, który aktualnie jest pomocnikiem FC Porto. 22-latek ma zakotwiczyć w ekipie z Emirates Stadium za 40 milionów euro. Piłkarz ma podpisać kontrakt na pięć lat. Finalizacja transakcji wydaje się na ostatniej prostej.

Zwolennikiem transferu z udziałem Vieiry jest przede wszystkim Mikel Arteta. Menedżer The Gunners podobno już od miesięcy jest entuzjastą talentu zawodnika. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, będzie to kolejne wzmocnienie Kanonierów po Marquinhosie.

W ostatniej kampanii Vieira rozegrał 39 meczów, strzelając w nich siedem goli. Ponadto na koncie piłkarza znalazło się 16 asyst.

Czytaj więcej: Arsenal bliski finalizacji trzeciego transferu