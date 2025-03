Transferowy most między Man City a Atletico. Bramkarz może obrać drogę Alvareza

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Stefan Ortega znalazł się na celowniku Atletico Madryt

Atletico Madryt niewykluczone, że niebawem pożegna Jana Oblaka. To może sprawić, że władze stołecznego klubu staną przed wyzwaniem znalezienia nowego golkipera. Ciekawe wieści na ten temat przekazał portal TodoFichajes.com.

Źródło przekonuje, że przedstawiciel La Liga może zarzucić sieci na Stefana Ortegę z Manchesteru City. Niemiec w ekipie z Etihad Stadium nie należy do najważniejszych postaci, więc może być otwarty na zmianę otoczenia. Przeprowadzka do klubu z Wanda Metropolitano może rysować się jako interesująca alternatywa.

Gdyby transakcja z udziałem Ortegi doszła do skutku, to byłby to kolejny transfer między Man City a Atletico. Latem minionego roku hiszpańską drużynę wzmocnił Julian Alvarez. Argentyńczyk błyskawicznie stał się jedną z kluczowych postaci w zespole Diego Simeone.

32-letni golkiper trafił do angielskiego klubu w lipcu 2022 roku z Arminii Bielefeld. W tej kampanii Ortega wystąpił jak na razie w 16 spotkaniach, puszczając w nich 22 bramki. Cztery razy zawodnik zachował natomiast czyste konto. Na boisku spędził 1440 minut. Niemiec ma umowę ważną z klubem z Premier League do końca czerwca 2026 roku. Z kolei rynkowa wartość Ortegi kształtuje się w wysokości dziewięciu milionów euro, więc można przypuszczać, że byłaby to suma do przyjęcia przez sterników Atletico.

